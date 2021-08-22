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Политика22 августа 2021 17:25

Раскрыты авторы вброса об отставке псковского губернатора

Источник:kp.ru
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Псковский Телеграм - Выпуск 27
Псковский Телеграм - Выпуск 27
Политические партии и кандидаты вошли в этап агитации. На тернистом пусти агитационной кампании их ждет немало приключений и неожиданных открытий, многие из которых они сами же избирателям и готовят. Например, в Псковской области коммунисты никак не решат беспартийные у них кандидаты или все-таки члены другой партии. Лидер псковского отделения «партии граждан» признается в любви в жителям Ховринского округа Москвы и обещает им свой сильный голос в Госдуме, собирая донаты на кампанию и тут и там. Предвыборная активность, рейтинги партий станут одной из главных тем свежего выпуска «Псковского телеграма», который выйдет в эфир вечером в пятницу, 20 августа. Кроме того, ведущие программы обсудят первые недели работы Бориса Елкина в администрации Пскова, сравнят свои воспоминания о путче и решат, нужна ли Пскову «Большая глина №4». Также темой «Псковского телеграма» станет 140-я серия популярного сериала «Губернатор уходит в Москву». «Псковский телеграм» - видеопроект Псковского агентства информации о самом интересном и обсуждаем в региональном Telegram-пространстве выходит с января 2021 года. Подробнее на сайте informpskov.ru

В интернете участились фейки об уходе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова со своего поста на работу в Москве. По словам создателей информационного вброса, уехать он должен сразу после выборов в Госдуму.

Эта история нелепая история стала главной темой видеопроекта «Псковский телеграм» в рубрике «Розовая таблетка». Об источнике вброса рассказал соведущий проекта, советник губернатора региона Антон Сергеев:

– Все пошло из одного питерского телеграм-канала, который гонит эту пургу уж которую неделю. Очевидно, что это пурга сознательная и продуманная. Кому-то мы наступили на хвост.

По его словам, Михаил Ведерников ууже не единожды сообщал о своем решении доработать срок и пойти на слеследующий в том случае, если граждане поддержат его кандидатуру.