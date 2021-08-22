Раскрыты авторы вброса об отставке псковского губернатора

Смотреть видеосюжет Псковский Телеграм - Выпуск 27

В интернете участились фейки об уходе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова со своего поста на работу в Москве. По словам создателей информационного вброса, уехать он должен сразу после выборов в Госдуму.

Эта история нелепая история стала главной темой видеопроекта «Псковский телеграм» в рубрике «Розовая таблетка». Об источнике вброса рассказал соведущий проекта, советник губернатора региона Антон Сергеев:

– Все пошло из одного питерского телеграм-канала, который гонит эту пургу уж которую неделю. Очевидно, что это пурга сознательная и продуманная. Кому-то мы наступили на хвост.

По его словам, Михаил Ведерников ууже не единожды сообщал о своем решении доработать срок и пойти на слеследующий в том случае, если граждане поддержат его кандидатуру.