Театр кукол из Санкт-Петербурга покажет три спектакля в Пскове

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В конце сентября Псков посетит Санкт-Петербургский государственный «Кукольный театр сказки» . Об этом сообщается на странице театра в социальной сети «ВКонтакте».

Для юных псковичей с 24 по 26 сентября будет представлено три спектакля в рамках Всероссийского театрального проекта «Большие гастроли для детей и молодёжи»: Истории «Синяя борода» (6+), «Люшины сказки» (0+) и «Любопытный тигрёнок Бинки» (0+).

Псковская труппа областного театра кукол отправится на обменные гастроли в Санкт-Петербург. Псковичи познакомят петербуржцев с историями «Любопытный слонёнок», «Прыгучий мышонок» и «Фауст».