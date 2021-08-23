Сатурн попал на снимки псковских астрономов-любителей

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Красоты августовского неба наблюдали в эти выходные на Соколихе астрономы-любители в Пскове. Юпитер, Сатурн и Луна оказались на снимках псковичей в этот раз. Об этом сообщили в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области».

«В частности, удалось, держа камеру ZWO ASI178MC в руках и поднеся её к окуляру, сфотографировать Сатурн с приближением х100. Погода немного хулиганила и периодически небо заволакивали тучки, но в целом посмотрелки удались. Очень удачно получилось, что было три телескопа, и мы навели их на разные объекты», - делятся астрономы.

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Наблюдения проводились в рамках проекта «Небо зовёт!», который реализуется с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества.

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Напомним, ранее псковичу Максиму Городскову удалось запечатлеть метеоритный дождь.