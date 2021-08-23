23 августа в Пскове впервые зазвучит радиостанция «Серебряный дождь»

Радиостанция «Серебряный дождь» впервые в Пскове на частоте 88.3 FM

Сегодня, 23 августа, на частоте 88.3 FM в 12:00 впервые в Пскове зазвучит популярная радиостанция «Серебряный дождь».

Радио вещает объективную, независимую информацию для активных и самостоятельных людей, которые определяют развитие города и региона сегодня. Новости по будням звучат на радиостанции c 8 до 22 часов на первой минуте каждого часа.

«Другой такой радиостанции в российском сегменте эфира больше нет. У нас есть разговорные радиостанции, есть масса музыкальных – их большинство, но информационно-развлекательный формат в России представляет только «Серебряный дождь», - рассказал генеральный директор радиостанции Андрей Неклюдов.

«Умное радио», каким является «Серебряный дождь» по мнению его авторов, в выборе музыкальной колонки ориентируется на интеллигентных людей, способных оценить качественную музыку.

«Формат необычный и подойти с уже существующим лекалом даже крупным вещателям невозможно. Нужны были люди, энтузиазм и профессиональная пригодность которых позволят развивать «Серебряный дождь» в регионе», - объяснил генеральный директор радиостанции Андрей Неклюдов выбор партнера в Пскове.

На волне «Серебряного Дождя» работают 35 ведущих, которые ведут порядка 40 авторских программ.Ведущие строят эфир на основе личного мнения и опыта в теме дискуссии. Кроме того, ведущие приглашают высказать свое мнение слушателям в прямом эфире по телефону или СМС.

Партнером «Серебряного дождя» в Псковской области стал ИД «Медиацентр 60», объединяющий «Псковскую правду», ПАИ, «КП-Псков» и «АиФ-Псков», а также радиостанции «Седьмое небо» и «Дача».