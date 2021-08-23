Жители Великих Лук просят о детской спортивной площадке на улице Малышева

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Великолучане обратились на сайт губернатора Псковской области с просьбой построить площадку для детей на улице Малышева, 6.

По словам горожан, обратившихся первый раз с просьбой в 2020 году, площадка должна была появиться в 1-2 квартале 2021 года. Однако строительство городка начато до сих пор не было.

Как сообщается, современные спортивные площадки уже появились на улицах Энгельса, Ботвина и проспекте Гагарина.

«Понимаем, что опять забыли про наш район. Мы все ждем площадку...» - пишут великолучане.