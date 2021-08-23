Ковер из цветов соберут к празднику Успения в Псково-Печерском монастыре

Фото из паломнической группы обители

Ковёр из цветов к празднику Успения Богородицы соберут в Псково-Печерском монастыре. Для подготовки к празднику приглашают и псковичей, сообщили в паломнической группе обители.

С 25 по 29 августа на хозяйственном дворе монастыря будет проходить сбор живых цветов. В канун праздника, 27 августа, в 8:00 начнется сбор и украшение дорожки.

Фото из паломнической группы обители

«Мы начинаем готовиться к главному празднику обители. Все желающие могут поучаствовать в приготовлении (украшении) дорожки на престольный праздник нашего монастыря – Успение Пресвятой Богородицы. Традиционно по дорожке из живых цветов понесут крестным ходом чудотворную икону Успения Божией Матери, а затем плащаницу», - сообщается в группе.

Также 29 августа будет производиться украшение дорожки на погребение Плащаницы Пресвятой Богородицы. Начало, по-прежнему, в 8:00. «Помочь могут все желающие. Покупные цветы тоже принимаются», - уточнили в группе.