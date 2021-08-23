«Серебряный дождь» создан для прогрессивно мыслящих людей – Андрей Неклюдов

Радиостанция «Серебряный дождь» вещает в Пскове на частоте 88.3 FM

Генеральный директор «Серебряного дождя» Андрей Неклюдов рассказал, для кого создавалось радио, которое стало одним из самых популярных в России.

«Около 75% всех радиослушателей «Серебряного дождя» – это люди, активные в профессии, в бизнесе, в жизни вообще. Это в основном средний класс: люди с амбициями, которые зарабатывают и могут зарабатывать больше, но обстоятельства, рыночные и экономические, не позволяют им это делать, и они открыто об этом говорят. Ядро аудитории – люди в возрасте 40-45 лет. Мужчины и женщины – примерно пополам», - отметил генеральный директор радиостанции Андрей Неклюдов.

Радиостанция «Серебряный дождь» вещает в Пскове на частоте 88.3 FM. Слоган радиостанции - «Умное радио».

Партнером радиостанции в Псковской области является ИД «Медиацентр 60», объединяющий «Псковскую правду», ПАИ, «КП-Псков» и «АиФ-Псков», а также радиостанции «Седьмое небо» и «Дача». Сегодня оно впервые зазвучало в Пскове.

Партнером радиостанции в Псковской области является ИД «Медиацентр 60», объединяющий «Псковскую правду», ПАИ, «КП-Псков» и «АиФ-Псков», а также радиостанции «Седьмое небо» и «Дача».