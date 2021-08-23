Горячая вода в домах Завеличья в Пскове появится к вечеру

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На Завеличье в Пскове прошло плановое отключение горячей воды для проведения профилактических работ. Сегодня, 23 августа, псковичи получат горячую воду к вечеру, об этом kp.ru сообщили в Псковских тепловых сетях.

«Котельная уже запущена, после полного прогрева воды будет произведено подключение будок ЦТП во дворах домов и вода начнет поступать во все дома. Ориентировочное время, за которое вода нагреется до нужных значений – 17:00. В данный момент вода уже дошла до отметки в 50 градусов», – сообщили в теплосетях.

Специалисты отметили, что вода после полного прогревания начнет поступать во все дома планомерно. Однако подача воды в новые дома может задержаться. В таких домах подогревающий воду механизм необходимо запускать сотрудникам управляющих компаний вручную в подвалах, на что потребуется некоторое время.