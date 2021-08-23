Андрей Неклюдов назвал составляющие успеха радиостанции «Серебряный дождь»

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Генеральный директор радиостанции «Серебряный дождь», начавшей вещание в Пскове на частоте 88.3 FM с 23 августа, Андрей Неклюдов рассказал, в чем секрет успеха «умного радио».

В первую очередь Андрей Неклюдов отметил людей. По его мнению, фигура ведущего на радио – одна из ключевых.

«Радио – это неодушевленный предмет, а лица радиостанции – это то, через что люди начинают ее любить. Любое СМИ, которое не планирует заканчивать свою жизнь завтра, должно взращивать своих звезд. Есть путь покупать готовых, но, как правило, это больше подходит для музыкальных радиостанций, когда они похожи как близнецы-братья, ведущие переходят туда-сюда. Ведущий на радио – это тот человек, мнению которого доверяют, к нему привязываются, этот голос приятен с утра из радиоприемника, и конечно, это связующее звено между неодушевленным предметом – радио – и человеческой привязанностью в виде желания включить радио. То есть люди на радио нужны, безусловно», - заявил генеральный директор радиостанции.

«Умное радио» - так звучит слоган новой псковской радиостанции.

Партнером «Серебряного дождя» в Псковской области является ИД «Медиацентр 60», в состав которого входят «Псковская правда», ПАИ, «КП-Псков» и «АиФ-Псков», а также радиостанции «Седьмое небо» и «Дача».

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