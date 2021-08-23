Бывший роддом Пскова переоборудуют в поликлинику осенью

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На территории корпуса «Б» перинатального центра на первом этаже расположится псковская поликлиника №2. Процесс переоборудования оценила главный врач городской поликлиники Галина Неваленная сегодня, 23 августа, пишет ПАИ.

«Все эти помещения первого этажа будут использоваться для нужд второй поликлиники, - заявила Галина Неваленная. - Здесь будут в том числе кабинеты для вакцинации».

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Планируется, что учреждение будет одинаково доступно для всех групп населения. Так, в здании будут предусмотрены пандусы и туалеты для маломобильных граждан

«Здесь будет своя регистратура для того, чтобы можно было автономно проводить прием пациентов, будет 10 кабинетов, которые смогут работать автономно без связи с поликлиникой, - добавила главный врач. - Мы в очередном раз разгрузим вторую поликлинику, которая испытывает дефицит площадей. Возможно, переведем сюда кабинеты УЗИ».

Из-за неучтенных работ сроки сдачи с конца августа-начала сентября могут быть перенесены.

«Надеемся, что подрядчик будет укладываться, мы бы хотели, чтобы ремонт закончился до начала холодов, потому что в осенний период увеличится нагрузка на поликлинику в связи с окончанием отпусков и сезонными ОРВИ», - добавила Галина Неваленная.