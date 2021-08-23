Психбольного Владимира Федорова разыскивают в Великолукском районе

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55-летний мужчина с психическим заболеванием пропал в Великих Луках. Об этом сообщили в группе поискового отряда «СЛЕД».

12 августа житель деревни Ваши Фëдоров Владимир Викторович ушёл из дома в сторону Великих Лук и больше не вернулся. Последний раз мужчину видели 15 августа в торговом центре «Рубин».

Пропавший мужчина был одет в джинсовую куртку, кепку, серо-бежевую рубашку, черные брюки и чёрные ботинки. Сообщается, что волосы у пропавшего практически седые, рост средний, телосложение худощавое, глаза серо-зелёные, а на животе и на запястье одной из рук шрамы. Помимо этого, пропавший слегка прихрамывает и сутулится.

Во время разговора мужчина может издавать такие звуки, как гудение поезда, бибиканье и мяуканье.