Псковский спецназовец вошёл в десятку лучших в «Гонке героев – 2021»

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Сотрудник отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области стал участником экстремального забега «Гонка героев – 2021», прошедшего 21-22 августа в Казани, пишет ПАИ.

7-е место из 150-ти занял псковский спецназовец. Высокий результат позволит псковичу принять участие в чемпионатах Европы и мира.

«Да, трасса была очень сложная, плюс температура воздуха достигла почти сорок градусов, но я в первую очередь доволен собой и тем, что преодолел дистанцию за 1 час 35 секунд и вошёл в десятку сильнейших спортсменов», - поделился сотрудник спецназа.

Сообщается, что более полутора тысяч неравнодушных к экстриму приняли участие в состязаниях.