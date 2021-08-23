Холодную погоду до конца недели прогнозируют синоптики псковичам

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Холодная погода продлится в Псковской области до конца недели. Об этом сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«До 28-29 августа будет не комфортная погода, температуры будут низкими, около 12-15 градусов, - заявила синоптик. - Также будут осадки в виде дождя, самый интенсивный день по осадкам прогнозируется 27 августа».

С 28-29 августа ожидается улучшение погоды. Дожди закончатся, а воздух прогреется до +18...+20 градусов тепла.

«Первая пятидневка сентября будет нас радовать прекращением дождей и температурой воздуха до 20 градусов тепла», - рассказала Тала Нещадимова.