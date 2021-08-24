Прогноз погоды в Псковской области на 24 августа

.
Сегодня, 24 августа, на территории региона прогнозируется облачная с прояснениями погода, по северу области пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
Северный ветер будет умеренным.
В Пскове синоптики обещают кратковременные дожди днем, ночью без осадков. Температура воздуха будет держаться в пределах +15...+17 днём, +7...+9 ночью.
Жителям Великих Лук осадков не обещают. По сообщению синоптиков, в дневные часы столбики термометров покажут +16...+18, а ночью +5...+7.