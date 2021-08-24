Прогноз погоды в Псковской области на 24 августа

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Сегодня, 24 августа, на территории региона прогнозируется облачная с прояснениями погода, по северу области пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Северный ветер будет умеренным.

В Пскове синоптики обещают кратковременные дожди днем, ночью без осадков. Температура воздуха будет держаться в пределах +15...+17 днём, +7...+9 ночью.

Жителям Великих Лук осадков не обещают. По сообщению синоптиков, в дневные часы столбики термометров покажут +16...+18, а ночью +5...+7.