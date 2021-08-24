Лазерное шоу в честь 800-летия Александра Невского снова смогут бесплатно посмотреть псковичи

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На территории Довмонтова города Псковского кремля вновь покажут мультимедийное лазерное шоу 27, 28 и 29 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Театрально-концернтной дирекции.

Ранее псковичи и гости города могли наблюдать шоу во время международного кинофестиваля «Западные ворота».

Познакомиться с судьбой Александра Невского через лазерное шоу псковичи смогут с 27 по 29 августа. Запланировано по три показа в день: в 21:00, 21:45 и 22:30.

Билеты можно приобрести в кассе филармонии. График работы кассы: вторник-пятница: с 11:00 до 19:00, суббота: с 11:00 до 18:00, воскресенье и понедельник - выходные. Технический перерыв: 15.00–16.00. Телефон для связи: +7 (8112) 66-89-20.

Мероприятия будут проведены с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.