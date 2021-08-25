Отпуска псковичей резко ухудшили эпидобстановку в регионе

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Все больше пациентов поступают в Псковскую областную инфекционную больницу. Возрастание жалоб псковичей на самочувствие наблюдается вторую неделю, об этом сообщила главный врач учреждения Анастасия Повторейко в эфире проекта ПАИ-live.

«Если две недели назад мы говорили о снижении, даже о какой-то стабилизации ситуации, и количество госпитализаций снизилось до 23-25 в сутки, то сейчас наблюдается значимый подъем. И подъем достаточно внезапный. Он начался с прошлого понедельника, составляет порядка 40-45 пациентов в сутки. И это только госпитализированных», - сообщила главный врач.

По словам специалиста, псковичи привозят коронавирус из летних отпусков. Кроме того, при обращении в медучреждения у заражённых наблюдаются осложнения.

«Что мы наблюдаем: пациенты прибывают из отпусков, возвращаются после курортных зон, в частности, нашего юга, приезжают уже с развернутой клиникой. Более того – уже болевшие порядка недели и более», - отметила Анастасия Повторейко.

Полный эфир со специалистом об эпидобстановке в Псковской области в августе смотрите в 15:00 на Youtube-канале ПАИ в 15:00.