При симптомах COVID-19 необходимо сразу обратиться к медикам по месту нахождения — Анастасия Повторейко

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Если у вас появились признаки коронавирусной инфекции, даже в отпуске, нужно сразу обратиться к врачам, чтобы обезопасить себя и окружающих. Об этом рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в эфире проекта ПАИ-live.

Спикер вспомнила недавний случай пренебрежения медицинской помощью, который обернулся осложнением коронавируса.

«Пациентка, отдыхая на юге, написала мне в Инстаграм, что заболели всей семьей: высокая температура, одышка, кашель. И я искренне за нее переживала, потому что молодая семья, молодая женщина, развернутая клиника. Я порекомендовала экстренно обратиться по месту нахождения. К сожалению, она не обратилась и приехала к нам, в филиал, буквально в первые же дни, была госпитализирована с 60-процентным поражением», - поделилась главврач.

Ранее Анастасия Повторейко сообщила, что отпуска псковичей негативно сказались на эпидобстановке в регионе.