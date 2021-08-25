Сквозная пешеходная зона от Ольгинского моста до Комсомольской площади может появиться в Пскове

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Члены публичных заседаний разработали ряд изменений по благоустройству территории в границах улицы Максима Горького, Рижского проспекта и реки Великой, включая Комсомольскую площадь. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Инициаторы предложили реконструировать Ольгинскую набережную и оборудовать сквозную пешеходную зону от Ольгинского моста до Комсомольской площади.

Также разработчики хотят сделать для жителей города новые пешеходные и велосипедные дорожки, установить малые архитектурные формы, велопарковки и детскую площадку, наружное освещение и спуск с Ольгинского моста для маломобильных граждан. Помимо этого, участники публичных слушаний предлагают увеличить число зеленых насаждений.

Более того, согласно проекту, будет проведена реконструкция Комсомольской площади для дальнейшего проведения на её территории мероприятий и активного отдыха жителей и гостей Пскова.