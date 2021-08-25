О необходимости соблюдать ограничительные меры после прививки рассказала Анастасия Повторейко

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В эфире проекта ПАИ-live главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, что максимальное соблюдение ограничительных мер после вакцинации обеспечит успешную выработку иммунитета.

Спикер отметила, что у многих до сих пор отсутствует осознание необходимости соблюдать ограничения после прививки.

«Вы пришли на вакцинацию сегодня: и после - это 45 дней интенсивного напряжения для вас, соблюдения масочного режима, минимального посещения массовых мероприятий, никаких стрессорных ситуаций. Любая поездка – это стресс, смена климата – тоже», - заявила эксперт.

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