Бесплатные курсы по программированию станут доступны псковским школьникам с 2022 года

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С языками программирования смогут познакомиться школьники с 8 по 11 классы с 2022 года. Курсы продолжительностью в два года будут бесплатными. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры России, пишет РИА Новости.

«Планируем сделать образование доступным для более молодой аудитории и разрабатываем программу, по которой с 2022 года ученики старших классов смогут изучать языки программирования. Обучение поможет школьникам определиться с будущей профессией и сформировать навыки, востребованные в цифровой экономике», - заявила директор департамента координации программ и проектов Минцифры Татьяны Трубниковой.