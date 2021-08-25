Гору детских вещей из-за ржавой воды пришлось выкинуть жителям района Родина в Пскове

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Псковичи пожаловались на ржавую воду из-под крана, непригодную для стирки и мытья. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» стало известно из постов горожан в группе «Микрорайон "Родина" - Никольская и Владимирская» в социальной сети «ВКонтакте».

«21 век на дворе!!! "Отличная" вода!!!!! Гора детских вещей на помойку.У меня вопрос: каким образом люди должны принимать душ после работы и купать своих детей перед сном в этой ржавой консистенции!? Дошло все до того, что уже в стиралку закидываешь одежду и боишься вытянуть оттуда ЭТО», - жалуются псковичи.

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Помимо ржавчины, псковская вода «отличилась» и запахом. «Жаль, что фото не передаёт запаха!» - пишут авторы фотографий воды цвета кофе.