Первый канал покажет сюжет о Невельском районе времен оккупации

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Сегодня, 25 августа, журналисты первого канала сняли сюжет о Невельском районе в годы оккупации. Видеоработа войдет в выпуск программы «Время». Об этом сообщает газета «Невельский вестник».

Планируется, что сюжет покажут 12 сентября.

Для сбора информации в музей истории Невеля приехал корреспондент Иван Прозоров вместе со съемочной группой. В это время постоянную экспозицию о Великой Отечественной войне также посетили школьники и их родители.

Руководитель поискового отряда «Патриот 60» Кирилл Шляц рассказал о Невельской наступательной операции, а после присутствующие отправились в деревню Борки на раскопки места расстрела мирных жителей. Именно здесь участники поискового батальона Западного военного округа нашли человеческие кости, черепа, обувь ребенка 4-5 лет, сапоги взрослого человека, расческу и женские духи. Более 110 тел было поднято из земли для дальнейшей экспертизы с этого места.

Добавим, дед корреспондента Ивана Прозорова героически погиб под деревней Новохованск, отстаивая Невельский район, и захоронен в этой же деревне.