Причину ржавой воды в новых домах на Завеличье в Пскове назвали в Фонде капремонта

.

Руководитель Фонда капремонта Псковской области Сергей Шарлаев объяснил ржавчину из под крана в микрорайоне Родина. Причину грязной воды он назвал специально для kp.ru во время пресс-конференции в Медиацентре ПАИ 25 августа.

«Это очень часто происходит. Часть воды можно спустить, промыть грязевики. Тем самым снизив нагрузку на систему. Вода будет чище. Жителям тоже нужно понимать, что полностью эти мероприятия не решат проблему. Но минимизируют», - заявил Сергей Шарлаев.

По его словам, в произошедшем виновата пассивность управляющей компании. Специалисты не должны были принимать ту воду, которая первой поступила к домам после включения водоснабжения.

Решением председателя управляющей компании микрорайона «Родина» Андрея Тарасова ржавая вода микрорайона в бутылке отправилась на экспертизу в лабораторию. По данным полученного ответа в Горводоканал была отправлена претензия на составление акта о факте оказания коммунальных услуг ненадлежащего качества, где согласно п. 109 ПП РФ № 354. По мнению председателя управляющей компании, жителям многоэтажек должны сделать перерасчёт средств за оплату водоснабжения.

Напомним, до отключения горячей воды на Завеличье, Тарасов дозвонился в прямой эфир к президенту, где сообщил о проблеме с трубами, подключенных по программе «Чистая вода» (Подробности).