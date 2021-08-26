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Общество26 августа 2021 9:39

Прогноз погоды в Псковской области на 26 августа

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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Сегодня, 26 августа, на территории региона синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, днем местами, ночью в большинстве районов кратковременные дожди. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Восточный ветер будет дуть умеренно.

Температура днем в регионе будет держаться в пределах +16...+21 градуса тепла, ночью понизится до +9...+14.

По прогнозам синоптиков, в Пскове сегодня, 26 августа, пройдут кратковременные дожди. Столбики термометров днем покажут +17...+19. Ночью температура будет держаться в пределах +11...+13 градусов тепла.