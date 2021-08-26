Наезд «Лады Приоры» на 23-летнего пешехода в Пскове попал на видео

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25 августа водитель «Лады Приоры» сбил 23-летнего псковича у дома 31 на Рижском проспекте, после чего пострадавшего госпитализировали, пишет ПАИ.

По данным Госавтоинспекции Псковской области, 23-летний пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. Водитель «Лады Приоры» не заметил его и совершил наезд на псковича. Пешехода госпитализировали в Псковскую областную больницу.

Также сообщается, что на момент ДТП 23-летний водитель был лишён права управления транспортным средством.

Видеозапись происшествия смотрите по ссылке на сайте ПАИ.