Елена Киселык покинула пост зампредседателя комитета по здравоохранению

Фото: Елена Киселык

Зампредседателя комитета по здравоохранению Псковской области Елена Киселык приняла решение покинуть пост по собственному желанию. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в профильном комитете.

Елена Киселык приступила к полномочиям заместителя председателя комитета по здравоохранению Псковской области 1 октября 2020 года, ее путь в комитете начался годом ранее. Более 10 лет Киселык проработала в Псковской городской поликлинике участковым врачом-терапевтом, там она доработала до заместителя главврача.