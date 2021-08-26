В ООО «Транснефть – Балтика» прошел второй тур III Международной научно-технической конференции молодежи

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В ООО «Транснефть – Балтика» подведены итоги второго тура III (XV) Международной научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть» и организаций – членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти».

Предприятие стало площадкой для проведения конкурсов в рамках двух тематических секций. В конференции приняли участие 16 молодых специалистов в возрасте до тридцати лет – победители I тура, который проходил в организациях системы «Транснефть» (ОСТ). Они представляли 11 дочерних предприятий и головную компанию. Работы оценивала конкурсная комиссия, в состав которой вошли руководители департаментов ПАО «Транснефть» и ОСТ.

В секции «Экономика, право, управление персоналом» первое место заняла Анна Старцева (АО «Транснефть - Урал») с работой «Необходимость систематизации процесса обоснования и согласования капитальных вложений сервисных ОСТ и заводов, как путь снижения операционных расходов НТО»; второе - Никита Кутенков (департамент экономики ПАО «Транснефть») с докладом по теме «Внедрение современных методов оценки экономической эффективности реализации проектов, предлагаемых ОСТ»; третье – Рустам Фазылов (АО «Транснефть - Сибирь») с проектом «Разработка информационной системы для проведения теоретической части конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

В секции «Операционная эффективность, транспортное обеспечение и контроль качества СМР» первое место присуждено Назлыгуль Абдуллиной (АО «Транснефть – Прикамье»), представившей работу «Анализ решений по компьютерному зрению и машинному обучению. Применение методов компьютерного зрения при анализе видеоданных с дорожно-строительной техники». Второе место заняла Анна Ногтева (АО «Транснефть - Верхняя Волга») с работой «Оптимизация работы склада путем внедрения системы штрихкодирования материально – технических ресурсов». На третьем месте – Александр Шапарев (АО «Гипротрубопровод») с проектом «Электронная паспортизация оборудования автоматизации организаций системы «Транснефть» и Аскар Шамсутдинов (АО «Гипротрубопровод») с разработкой «Реализация метода «Встроенного качества» бережливого производства в деятельности АО «Гипротрубопровод».

Участники, занявшие первое и второе места, будут представлять свои работы в третьем туре III (XV) Международной научно-технической конференции молодежи (МНТКМ) ПАО «Транснефть» и организаций – членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти».

ПАО «Транснефть» ежегодно проводит научно-технические конференции молодежи с целью реализации научного потенциала молодых специалистов по различным направлениям деятельности компании. В этом году второй тур конкурса проходил в формате видеоконференцсвязи.