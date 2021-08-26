Классическая музыка прозвучит в Пушкинских Горах 19 сентября

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Бесплатный концерт классической музыки состоится 19 сентября в большом зале научно-культурного центра Пушкинских Гор. Об этом сообщили в группе «Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» в социальной сети «Вконтакте».

Любителей классики ждут на мероприятие в 16:00.

Программу концерта выбирало творческое объединение «Лига музыки». Для слушателей будут исполнены камерные вокальные и оперные сочинения русских композиторов: М. И. Глинки, А. П. Бородина, П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова и С. С. Прокофьева.

Перед аудиторией выступят лауреаты международных конкурсов, в том числе Татьяна Печникова и Любовь Молина.