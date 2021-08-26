Вузы России откроют дополнительный набор из-за дефицита студентов

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В этом году в отечественные вузы не было зачислено нужного количества студентов. Из-за отмены второй волны зачисления было принято решение о дополнительном наборе, пишет «Коммерсантъ».

Дополнительный набор на поступление на коммерческой основе будет проведён на такие факультеты МГУ, как журфак, факультет психологии, философии, юридический и географический.

Отмечается, что бюджетные места после основного зачисления на бакалавриат ещё остались в Иркутском и Севастопольском государственных университетах.

Также известно, что абитуриенты ещё могут поступить в МФТИ, МГСУ, МИЭТ, НИУ МЭИ и МАДИ. В некоторые из них ребята могут быть зачислены на бюджет.

По мнению сопредседателя профсоюза «Университетская солидарность» Павла Кудюкина, нехватка студентов обусловлена новыми правилами приема.

«Абитуриенты не верили, что попадут на бюджет, и отдавали заявления хоть куда-то», - предположил специалист.