1200 неоплаченных штрафов накопил житель Пушкинских Гор

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Житель Пушкинских Гор задолжал государству оплату более 1200 штрафов за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщил руководитель УФССП России по Псковской области Сергей Колесников во время пресс-конференции в Медиацентре ПАИ, передает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

По данным спикера, на счету мужчины находилось более 1200 неоплаченных штрафов. Прописанный в Пушкинских Горах мужчина находился на постоянном месте жительстве в Санкт-Петербурге, где работал в транспортной компании.

У должника было арестовано несколько автомобилей, а сам мужчина был заключен под стражу на 7 суток.

После отбывания срока гражданин не начал оплачивать штрафы. К задолженности он вернулся только после оценивания конфискованных автомобилей судебными приставами. После оценивания авто могли перейти в собственность государства.