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Здоровье26 августа 2021 15:05

На каком сроке могут вакцинироваться псковички, рассказали в Минздраве

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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Когда беременным женщинам лучше вакицнироваться от коронавируса, рассказала главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин министерства здравоохранения РФ Наталья Долгушина, пишет РИА Новости.

Как заявила медэксперт, срок после 22 недель беременности - оптимальный для прививки от коронавируса.

Врач напомнила, что коронавирусная инфекция может привести к осложнениям при родах, а также повышает смертность рожениц. Помимо этого спикер отметила, что в зоне риска оказываются те, у кого есть ожирение, сердечно-сосудистые патологии, хронические заболевания легких, печени и почек, сахарный диабет и онкология.