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Общество26 августа 2021 15:21

Легальны ли списки должников и их фотографии на подъездах – Сергей Колесников

Источник:kp.ru
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О том, легально ли размещение открытых списков и фотографий должников на стенах подъездах, рассказал руководитель УФССП России по Псковской области Сергей Колесников во время пресс-конференции в Медиацентре ПАИ 26 августа.

«Судебные приставы практикуют такое. Если должник сегодня не оплатил задолженность, его данные: фамилия, имя, отчество, задолженность - размещаются на официальном сайте. Любой может зайти и посмотреть, у кого какие долги. По сути эту же информацию мы размещаем. Кстати, очень хороший способ, многие сразу платят», - отметил спикер.

Последний раз списки с указанием имен, номеров квартир и количеством задолженности были вывешены на подъездах домов весной 2021 года. Тогда эти списки вызвали широкий резонанс общественности, так как в списки попали и те, у кого задолженности насчитываются десятками рублей.