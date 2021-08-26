Легальны ли списки должников и их фотографии на подъездах – Сергей Колесников

О том, легально ли размещение открытых списков и фотографий должников на стенах подъездах, рассказал руководитель УФССП России по Псковской области Сергей Колесников во время пресс-конференции в Медиацентре ПАИ 26 августа.

«Судебные приставы практикуют такое. Если должник сегодня не оплатил задолженность, его данные: фамилия, имя, отчество, задолженность - размещаются на официальном сайте. Любой может зайти и посмотреть, у кого какие долги. По сути эту же информацию мы размещаем. Кстати, очень хороший способ, многие сразу платят», - отметил спикер.

Последний раз списки с указанием имен, номеров квартир и количеством задолженности были вывешены на подъездах домов весной 2021 года. Тогда эти списки вызвали широкий резонанс общественности, так как в списки попали и те, у кого задолженности насчитываются десятками рублей.