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Общество26 августа 2021 16:39

На Самолве проходит итоговая подготовка к установке памятника Невскому и дружине

Источник:kp.ru
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Участники Молодёжного лагеря «Самолва» завершают подготовительный этап перед установкой частей памятника на мемориальном комплексе «Князь Александр Невский с дружиной».

Молодые люди разрабатывают грунт, где в дальнейшем будут прокладываться тротуары, бордюры и парковочные места. Устанавливать скульптурные элементы начнут уже со следующей недели, а закончить планируется в сентябре текущего года.

Фоторепортаж о подготовке к установке привязанного частями памятника смотрите на сайте ПАИ.

Мемориальный комплекс создается по инициативе председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова).