Названа причина запаха гнили и ржавчины воды в домах Пскова

.

Директор муниципального предприятия «Горводоканал» Константин Болотин объяснил, почему после масштабного ремонта сетей водоснабжения в псковских домах у воды появился специфический запах, пишет ПАИ.

Как рассказал Болотин, запах гнили и ржавчины вода приобрела из-за того, что теперь вода в домах горожан из подземного источника смешивается с речной.

Также эксперт отметил, что изменений в водоподготовке на предприятии не было. «Технология очистки та же самая, на выходе со станции вода идет того же качества, что и была раньше. Мы наблюдаем за ситуацией», - добавил Константин Болотин.

Директор «Горводоканала» сообщил, что до декабря должно быть закончено строительство второго пускового комплекса подземного водозабора. Тогда, по словам Болотина, неприятный запах у воды исчезнет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гору детских вещей из-за ржавой воды пришлось выкинуть жителям района Родина в Пскове (Подробнее)