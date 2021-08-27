Отключение электричества на Запсковье выбило из работы поликлинику в Пскове

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Сегодня, 27 августа, с утра в Пскове прервалось снабжение электричеством микрорайона Запсковье. Об этом пишет Telegram-канал «Псковские новости».

Без света осталась и поликлиника №3 на улице Инженерной. По словам главврача городской поликлиники Галины Неваленной, электричество пропало в 8:20. Несмотря на то, что свет подали быстрее чем за час, некоторым псковичам не удалось получить медицинскую услугу.

«Из-за этого не получилось оказать людям ряд услуг, например, сделать УЗИ. Посетителей поликлиники пришлось переписывать на другое время», - сообщила врач.