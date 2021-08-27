Синоптики спрогнозировали погоду на сентябрь в Псковской области

В Псковской области спрогнозировали погоду в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС, пишет ПАИ.

Большую часть месяца погодные условия будут сформированы восточными и юго-восточными, южными перифериями циклонов. Что создаст переменную облачность и частые осадки.

В среднем, температура воздуха будет держаться выше нормы на 1-3 градуса и составит днём от +14 до +19. Ночью от +7 до +9. Дождей на сентябрь придется на 80-120% от нормы.

В отдельные дни первой и второй декады сентября прогреется до +20...+25 градусов. В третьей декаде месяца температуры снидятся до +10...+15 градусов. Ночные температуры могут понижаться до -3...0 градусов. В это время могут быть почвенные заморозки.

Опасных явлений пока не прогнозируется, но есть вероятность грощ с порывами ветра до 15-18 метров в секунду. Уровень воды в реках, а также Псковском и Чудском озёрах ожидаются в осенних нормах.