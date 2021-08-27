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Общество27 августа 2021 11:26

О начале вакцинации от гриппа в Псковской области сообщили на оперштабе

Источник:kp.ru
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Когда можно будет привиться от гриппа псковичам, рассказал губернатор Псковской области во время оперштаба по вопросам борьбы с коронавирусом, передает Telegram-канал региона.

Вакцина от гриппа будет доступна для жителей региона с 1 сентября. Любой желающий сможет сделать прививку в своей поликлинике. Для вакцинации детей от гриппа также необходимо будет обратиться в поликлинику по месту прописки.

Ранее мы сообщали, что у псковичей остается несколько дней для эффективной вакцинации от COVID-19 (Подробности)