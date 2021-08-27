Всероссийские соревнования по воркауту в Пскове можно будет посмотреть онлайн

Фото из сообщества ВКонтакте WORKOUT GAMES PSKOV 2021

Всероссийские соревнования по воркауту Workout Games Pskov 2021 стартуют в Пскове уже завтра, 28 августа, организаторы предлагают присоединиться к мероприятию онлайн и поддержать псковских спортсменов.

Спортменв со всей страны приедут в Псковскую область, чтобы показать навыки и посоревноваться во времени исполнения элементов. Об этом сообщил председатель Псковской региональной общественной организации Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев на брифинге в медиацентре ПАИ.

Вести информповестку мероприятия будут три медиаволонтера, которые будут публиковать новости с соревнования в сообщество в соцсети «ВКонтакте». Для офлайн-зрителей будут организованы трибуны, которые вместят порядка 100 человек.

Уже сегодня в Псков прибыли первые участники. Для них организованы мероприятия в числе которых экскурсия по городу.

«Сегодня большая часть участников уже приехала, мы их встретили, накормили, сейчас у них "тихий час". Позже будет для них экскурсия, а завтра уже в бой», - отметил Михаил Васильев.

По словам спикера, мероприятие согласовано с Роспотребнадзором. Волонтёры и зрители будут обеспечены масками, антисептиками и возможностью соблюсти социальную дистанцию. Участники соревнований также соблюдают все меры предосторожности.