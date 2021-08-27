Салют прогремит над Усвятами в завершение празднования 1000-летия

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Праздник в честь 1000-летия Усвят состоится в поселке в два дня: 28 и 29 августа. Организаторы пообещали ярко завершить праздничные мероприятия, сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции.

Для жителей подготовлена насыщенная программа с концертами, спектаклями и выставками, а также фольклорный фестиваль в честь известной местной народницы Ольги Сергеевой.

Подробную програму смотрите в афише. Вход на все мероприятия будет осуществляться по пригласительным, их можно получить в администрации района.

Для местных жителей, кто не сможет лично присутствовать на мероприятиях, будет установлен экран.