До 1 октября большинство школ Псковской области подключат к высокоскоростному интернету

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До 1 октября большинство школ региона должны быть подключены к высокоскоростному интернету. Об этом сообщил на пресс-конференции в медиацентре ПАИ председатель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков.

Интернет будет проведен во все сельские школы до конца года в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» совмесино с провайдером «Ростелеком».

«Интернет - инструмент номер один. Мы стараемся оснащать образовательные организации современной компьютерной техникой. Порядка 150 «Точек роста» появятся до 2024 года», - добавил Андрей Ермаков.

Из 135 школ, находящейся в сельской местности, уже подключены порядка 90 учреждений. Остальные школы ожидают подключения до 1 октября, но из-за сложной доступности некоторых школ, на проведение интернета учтено и возможная необходимость дополнительного времени.