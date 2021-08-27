Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 августа 2021 14:46

До 1 октября большинство школ Псковской области подключат к высокоскоростному интернету

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

До 1 октября большинство школ региона должны быть подключены к высокоскоростному интернету. Об этом сообщил на пресс-конференции в медиацентре ПАИ председатель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков.

Интернет будет проведен во все сельские школы до конца года в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» совмесино с провайдером «Ростелеком».

«Интернет - инструмент номер один. Мы стараемся оснащать образовательные организации современной компьютерной техникой. Порядка 150 «Точек роста» появятся до 2024 года», - добавил Андрей Ермаков.

Из 135 школ, находящейся в сельской местности, уже подключены порядка 90 учреждений. Остальные школы ожидают подключения до 1 октября, но из-за сложной доступности некоторых школ, на проведение интернета учтено и возможная необходимость дополнительного времени.