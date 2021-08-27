Работа над благоустройством мемориала «Князь Александр Невский с дружиной» в Гдовском районе идёт полным ходом

Смотреть видеосюжет Работа бойцов РСО на мемориале «Князь Александр Невский с дружиной»

На территории мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в Гдовском районе участники Молодёжного лагеря «Самолва» продолжают работы по благоустройству. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

На данный момент члены Российских студенческих отрядов занимаются разработкой грунта под обустройство тротуаров и парковочной зоны. Уже начаты работы по монтажу скульптурной композиции на гранитном основании кургана. В итоге мемориал представит собой фигуры Александра Невского, его брата и воеводы, а также шести спешившихся витязей.

Мемориальный комплекс возводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). Закончить работы планируется в сентябре текущего года. Бойцы РСО в Молодёжном лагере «Самолва» занимаются благоустройством территории мемориала и деревень Самолва и Кобылье Городище.

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