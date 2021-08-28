Пелагея приехала в Псковскую область

Фото из Instagram-аккаунта Пелагеи

Российская певица Пелагея выступит сегодня, 28 августа, на концерте в честь 1000-летия Усвят. Звезда впервые исполнит песню из репертуара усвятской народницы Ольги Сергеевой. В честь нее на родине в эти же дни проходит песенный фестиваль.

Концерт в честь праздничной даты поселка Усвяты пройдет на Юрьевых Горах. На главной сцене выступит певица Пелагея, ансамбль русской музыки «Псков» и группа «Красивая».

Программу мероприя можно посмотреть по ссылке, ее торжественным окончанием станет салют.