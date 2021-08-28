О путешествии в Арктику рассказал псковский школьник Андрей Пермяков

Тимофей смог отправиться к Северному полюсу на ледоколе. Тимофей Пермяков / Фото: Псковская правда

Псковский 9-классник Тимофей Пермяков в ноябре 2020 года на конкурсной основе выиграл поездку на Северный полюс от «Росатома». Юный пскович обошел в интеллектуальной викторине и творческом состязании более чем 30 тысяч ребят со всей России. Летом 2021 состоялась заветная поездка в экспедицию на ледоколе.

Путь начался из Мурманска. Пока ледокол бороздил снежные просторы, Тимофей разглядывал настоящих снежных медведей и водил хоровод в самой северной точке Земли.

О том, какие впечатления остались у парня после поездки, он рассказал «Псковской правде». А «Росатом» заявил о старте нового сезона конкурса «Ледокол знаний» через несколько месяцев. Победитель конкурса также отправится в экспедицию по Северному посу через год.