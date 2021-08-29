Три профильных класса начнут работу с 1 октября в Псковской области

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С 1 октября в Псковской области заработают три профильных класса: медицинский, гуманитарный и социально-педагогический. Об этом в еженедельном видеообращении к псковичам сообщил Михаил Ведерников.

«Обучающие программы разработаны специалистами ПсковГУ, и его сотрудники – кандидаты и доктора наук – будут заниматься с детьми по своим предметам», - отметил губернатор.

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