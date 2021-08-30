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Общество30 августа 2021 9:31

Короткие дожди и +22 градуса ожидается 30 августа в Псковской области

Источник:kp.ru
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Сегодня, 30 августа, на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами днём могут пройти коротки едожди, днём осадки пройдут повсеместно. Об этом сообщил официальный Telegram-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Ветер восточных направлений будет дуть умеренно. Температура воздуха днём разогреется до +17...+22 градусов. Ночью будет прохладнее: от +9 до +14 градусов.

В областном центре днём средние температуры будут выше средних по области: от +20 до +22 градусов. Ночью нижние температуры будут не менее +12 градусов.