Короткие дожди и +22 градуса ожидается 30 августа в Псковской области

Сегодня, 30 августа, на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами днём могут пройти коротки едожди, днём осадки пройдут повсеместно. Об этом сообщил официальный Telegram-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Ветер восточных направлений будет дуть умеренно. Температура воздуха днём разогреется до +17...+22 градусов. Ночью будет прохладнее: от +9 до +14 градусов.

В областном центре днём средние температуры будут выше средних по области: от +20 до +22 градусов. Ночью нижние температуры будут не менее +12 градусов.