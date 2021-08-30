Коронавирус в Псковской области: статистика на 30 августа

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Ещё 88 псковичей получили положительные ответы тестов на коронавирус. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Показатели статистики распространения коронавируса за последнюю неделю в Псковской области показали тенденцию к снижению заболеваемости на 5%.

«Тенденция хорошая, но расслабляться не стоит – рисков осенью достаточно много», - прокомментировал губернатор.

С начала пандемии в Псковской области COVID-19 переболели 46 894 человека. За это время выздоровели 40 195 псковичей, только за последние 24 часа 78 человек закрыли свой больничный.

За время пандемии в регионе погибли от вируса 675 человек.