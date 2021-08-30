19-летний пскович упал с моста Александра Невского в Пскове

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28 августа в Пскове с моста Александра Невского упал 19-летний молодой человек. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 17:43 псковичи стали очевидцами прыжка 19-летнего юноши с моста Александра Невского. Об этом горожане сообщили в отделение полиции.

На поиски парня выдвинулась водолазная группа поисково-спасательного отряда города Пскова. В тот же день молодого человека не удалось обнаружить в воде.

К 9:55 утра следующего дня водолазы подняли и передали тело утонувшего сотрудникам полиции.