Группа людей с детьми заблудилась в лесу Псковской области

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В лесу Псковской области 27 августа заблудилась группа людей из семи человек. Среди взрослых оказалось трое детей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 17:50 в отделение полиции позвонили из Гдовского района. В лесу близ деревни Еврейно заблудились шесть человек с тремя несовершеннолетними.

Искать пропавших были направлены 4 человека поисково-спасательного отряда города Гдова. К 18:30 спасатели помогли выбраться людям из леса.

К 20:22 в полицию поступил новый вызов в порховский район близ деревни Пески. В этот раз помощь нужна была 55-летнему мужчине.

В пятницу мужчину отыскать не удалось. На его поиски спасатели выдвинулись на следующий день. Вновь поиск оказался безрезультатным. Для дальнейшего поиска ожидается повторная заявка.