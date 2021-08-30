Со 2 по 29 сентября передвижной ФАП будет ездить по Великолукскому району

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График работы мобильного передвижного фельдшерско-акушерского пункта в сентябре 2021 года в Великолукском районе Псковской области, передает газета «Наш путь».
2 сентября – деревня Фотьево Переслегинской волости (возле магазина Великолукского райпо);
6 сентября – деревня Платоново Пореченской волости (в центре деревни);
7 сентября – деревня Лосево Шелковской волости (в центре деревни);
8 сентября – деревня Шелково Шелковской волости (возле магазина Великолукского райпо);
10 сентября – деревня Булынино Лычевской волости (возле магазина Великолукского райпо);
14 сентября – деревня Першино Шелковской волости (возле ФАПа);
15 сентября – деревни Черпесса, Дрепино Шелковской волости (возле ФАПа);
16 сентября – деревни Мартьяново, Сафоново Пореченской волости (в центре деревень);
27 сентября – деревня Жигари Пореченской волости (в центре деревни);
28 сентября – деревня Купуй Пореченской волости (возле магазина Великолукского райпо);
29 сентября – деревня Каменка Лычевской волости (возле магазина Великолукского райпо на остановке «Лаврино»).
Для жителей населенных пунктов будет доступны услуги: флюрография, ЭКГ, забор крови на анализы, а также маммография для женщин.