Со 2 по 29 сентября передвижной ФАП будет ездить по Великолукскому району

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График работы мобильного передвижного фельдшерско-акушерского пункта в сентябре 2021 года в Великолукском районе Псковской области, передает газета «Наш путь».

2 сентября – деревня Фотьево Переслегинской волости (возле магазина Великолукского райпо);

6 сентября – деревня Платоново Пореченской волости (в центре деревни);

7 сентября – деревня Лосево Шелковской волости (в центре деревни);

8 сентября – деревня Шелково Шелковской волости (возле магазина Великолукского райпо);

10 сентября – деревня Булынино Лычевской волости (возле магазина Великолукского райпо);

14 сентября – деревня Першино Шелковской волости (возле ФАПа);

15 сентября – деревни Черпесса, Дрепино Шелковской волости (возле ФАПа);

16 сентября – деревни Мартьяново, Сафоново Пореченской волости (в центре деревень);

27 сентября – деревня Жигари Пореченской волости (в центре деревни);

28 сентября – деревня Купуй Пореченской волости (возле магазина Великолукского райпо);

29 сентября – деревня Каменка Лычевской волости (возле магазина Великолукского райпо на остановке «Лаврино»).

Для жителей населенных пунктов будет доступны услуги: флюрография, ЭКГ, забор крови на анализы, а также маммография для женщин.