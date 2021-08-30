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Детский комитет. Советы нашим родителям30 августа 2021 13:30

В 100% размере псковичам начнут оплачивать больничные по уходу за ребенком

Источник:kp.ru
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С 1 сентября больничные по уходу за детьми до восьми лет начнут оплачивать по новым правилам. Документ с правками в законодательство был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Теперь больничный будет оплачиваться родителям в 100% размере от средней заработной платы. Теперь его размер не будет зависеть от стажа работы.

Новая мера поддержки не ударит по бюджету работодателей, а будет оплачиваться из Фонда социального страхования. Почти один миллиард рублей было отправлено правительством на эти цели.